La Fiorentina cade ai supplementari contro il Betis e saluta la Conference League. E arrivano i primi pensieri dei viola dopo l’eliminazione. Direttamente dal suo profilo Instagram, Robin Gosens, ha così parlato: “Speravo che questa doppietta avrebbe un valore diversa. Purtroppo non è bastato. Dobbiamo trasformare la delusione e la rabbia in energia per chiudere al meglio questa stagione”