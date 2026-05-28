De Gea: "Chi vive questo club, capisce cosa significhi pretendere di più. Come capitano, sento responsabilità"

"Abbiamo finalmente dimostrato ciò che questo club rappresenta"

David De Gea, sui suoi canali social ha scritto: "Una stagione impegnativa per tutti noi, ma in cui abbiamo finalmente dimostrato ciò che questo club rappresenta: il cuore, la grinta, i valori che ci contraddistinguono. Chi vive questo club ogni giorno capisce cosa significhi pretendere di più.

Come capitano di questo incredibile club, sento questa responsabilità. Sono grato per ogni singolo momento di quest'anno, a tutti nel club, ai miei compagni di squadra, alla dirigenza e allo staff. Ora è tempo di riposarsi e recuperare le energie. Forza Viola".