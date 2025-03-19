Pedullà: "Fagioli poteva sputare veleno contro la Juventus, ma ha dimostrato una maturità incredibile da leader"

Il noto giornalista ed esperto di mercato ha elogiato la prestazione e le parole del centrocampista viola sulla Juventus

Sul suo canale Youtube, il giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato del nuovo centrocampista viola Nicolò Fagioli che sta prendendo in mano il centrocampo gigliato: "Mi sono piaciute molto le dichiarazioni di Fagioli perché si è comportato benissimo e ha detto cose sacrosante riguardo alla Juventus e al suo passato. Ha avuto dei problemi fuori dal campo, ma ha riconosciuto gli sbagli e ha pagato, lo vedo proprio maturato e responsabile. Non ha sputato nemmeno nel piatto dove ha mangiato fino a un mese fa come avrebbero fatto in tanti perché ha riconosciuto con onestà il dolore di aver lasciato il club in cui è cresciuto, il passato non si può dimenticare perché 11 anni sono tanti e non si cancellano, non ha sputato veleno contro nessuno ed è stato molto intelligente. Inoltre, nel dopogara è stato bravissimo a dribblare la domanda di Marocchi su Motta a Sky e non era facile."

Sulla prestazione: "Domenica ha fatto una gara ottima in cui ha dimostrato di essere un giocatore di livello e di avere una qualità fuori dal comune con cui si è preso le chiavi del centrocampo come doveva essere sin da quando è arrivato in viola."

Sull'affare economico: "Fagioli è arrivato alla Fiorentina per una valutazione comunque bassa per il valore. Il riscatto è semplice e verrà pagato anche se andremo oltre i 20 milioni, ma prima costava molto di più. Questo ragazzo è perfetto per Firenze e sono sicuro che diventerà un leader assoluto."