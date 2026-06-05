Anche Dodo rende merito al lavoro svolto da Vanoli: "Grazie mister, hai fatto di tutto per questo club"

Il terzino brasiliano Dodo ha espresso il suo ringraziamento nei confronti di Paolo Vanoli tramite Instagram

Dopo Parisi e Fagioli anche Dodo ha voluto dedicare un pensiero e un ringraziamento nei confronti di Paolo Vanoli che oggi abbandona ufficialmente la panchina della Fiorentina.

Tramite una storia su Instagram il laterale della Fiorentina ha lasciato un breve messaggio nei confronti del suo ex allenatore:

"Grazie mister, hai fatto di tutto per questo club"