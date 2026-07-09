Labaro Viola

Ferrari: "Grosso è stata una scelta condivisa; vogliamo una Fiorentina più solida, forte e competitiva"

Le parole di Alessandro Ferrari aprono i battenti sulla stagione del Centenario della Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 luglio 2026 19:50
Ferrari: "Grosso è stata una scelta condivisa; vogliamo una Fiorentina più solida, forte e competitiva" -
News
Social
Condividi

Il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, ha condiviso un messaggio sul proprio profilo LinkedIn in vista della stagione del centenario del club viola:

"Oggi prende il via una stagione unica: quella del centenario della ACF Fiorentina. Una stagione che vogliamo vivere con responsabilità, orgoglio e risultati all’altezza della storia e dei valori di questo club. Con la presentazione di Fabio Grosso inizia un nuovo percorso. Una decisione condivisa da tutta la società, da Giuseppe e Catherine Commisso, insieme a Fabio Paratici e a tutte le persone coinvolte nel progetto sportivo viola. Fabio è stato fin dall’inizio la nostra prima e unica scelta, per le sue qualità umane, la sua competenza e la sua determinazione. Una scelta che conferma con chiarezza la direzione che vogliamo seguire: continuare a crescere e costruire una Fiorentina sempre più solida, forte e competitiva. C’è grande convinzione e una forte voglia di fare bene. L’energia che si respira è quella giusta. Adesso tocca a tutti noi trasformarla in lavoro, sacrificio e risultati, con la passione e il sostegno del popolo viola".

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Segui Labaro Viola

tiktok