Ferrari: "Grosso è stata una scelta condivisa; vogliamo una Fiorentina più solida, forte e competitiva"

Le parole di Alessandro Ferrari aprono i battenti sulla stagione del Centenario della Fiorentina

Il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, ha condiviso un messaggio sul proprio profilo LinkedIn in vista della stagione del centenario del club viola:



"Oggi prende il via una stagione unica: quella del centenario della ACF Fiorentina. Una stagione che vogliamo vivere con responsabilità, orgoglio e risultati all’altezza della storia e dei valori di questo club. Con la presentazione di Fabio Grosso inizia un nuovo percorso. Una decisione condivisa da tutta la società, da Giuseppe e Catherine Commisso, insieme a Fabio Paratici e a tutte le persone coinvolte nel progetto sportivo viola. Fabio è stato fin dall’inizio la nostra prima e unica scelta, per le sue qualità umane, la sua competenza e la sua determinazione. Una scelta che conferma con chiarezza la direzione che vogliamo seguire: continuare a crescere e costruire una Fiorentina sempre più solida, forte e competitiva. C’è grande convinzione e una forte voglia di fare bene. L’energia che si respira è quella giusta. Adesso tocca a tutti noi trasformarla in lavoro, sacrificio e risultati, con la passione e il sostegno del popolo viola".