Parisi si unisce al ringraziamento dedicato a Paolo Vanoli su Instagram: "Grazie di tutto mister"
Fabiano Parisi è rinato con l'avvento di Paolo Vanoli e ha ringraziato l'allenatore lombardo con una storia su IG
A cura di Redazione Labaroviola
05 giugno 2026 21:18
Nonostante il grave infortunio, Fabiano Parisi ha prontamente pubblicato il suo personale saluto e ringraziamento nei confronti di Paolo Vanoli che oggi abbandona ufficialmente la panchina della Fiorentina.
Tramite una storia su Instagram il laterale della Fiorentina ha ringraziato l'ex tecnico del Torino con un brave messaggio corredato da un immagine di gioia durante Fiorentina-Juventus:
"Grazie di tutto mister!"