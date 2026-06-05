Parisi si unisce al ringraziamento dedicato a Paolo Vanoli su Instagram: "Grazie di tutto mister"

Fabiano Parisi è rinato con l'avvento di Paolo Vanoli e ha ringraziato l'allenatore lombardo con una storia su IG

A cura di Redazione Labaroviola 05 giugno 2026 21:18

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