Nuova pioggia di daspo per i tifosi del Milan: altri 23 provvedimenti dopo la gara contro la Fiorentina

Armi e materiali pericolosi sui pullman dei tifosi del Milan: emessi 100 daspo dopo Fiorentina-Milan, con divieti fino a 10 anni

In occasione della gara del 6 ottobre tra Fiorentina e Milan allo stadio Franchi, le forze dell'ordine avevano trovato sui pullman dei tifosi del Milan un vasto assortimento di armi e materiali pericolosi che hanno portato a ben 77 provvedimenti di daspo. Secondo quanto riportato da Calcio & Finanza, le autorità hanno emesso altri 23 daspo, che includono l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, per alcuni tifosi del Milan. La durata dei nuovi provvedimenti varia tra i 5 e i 10 anni, e le notifiche sono attualmente in corso.

Convocati Fiorentina: Kean e Cataldi out, c’è Comuzzo e rientrano anche Mandragora e Moreno

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