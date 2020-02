Al centro sportivo di Milanello, ha preso parola nel corso della consueta conferenza stampa prepartita il tecnico rossonero Stefano Pioli. Tanti i temi affrontati, soprattutto riguardo i viola.

Bei ricordi l’esperienza a Fiorentina? “E’ normale per quello che ho vissuto a Firenze nell’esperienza da allenatore. Ci è successo qualcosa che ti lascia dentro qualcosa. Dopo la tragedia di Davide siamo stati partecipi in una situazione che abbiamo trasformato in positiva”.

Gara con la Fiorentina? “La viola viene da una grande vittoria, è allenata bene. Ma anche noi veniamo da un momento positivo e bisogna continuare così”.

Davide ti ha ricordato del mondo Milan? “Astori è dentro di me, ho avuto l’onore di conoscerlo. Visto che lui è cresciuto nel Milan credo che sia felice che dopo la Fiorentina io sia venuto al Milan. Quella situazione mi ha migliorato, mai avrei voluta vivere ma ora sono migliore”.

TuttoMercatoWeb.com