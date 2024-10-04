De Paola: "Questo Milan non dà sicurezza. La Fiorentina? Kean e Cataldi non fanno cambiare passo"

Il direttore De Paola ha commentato così il prossimo match della Fiorentina, che domenica sera affronterà il Milan allo stadio Franchi

Il giornalista Paolo De Paola è intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante Maracanà, analizzando così il match di domenica sera fra Fiorentina e Milan, che si giocherà allo stadio Franchi. Queste le sue parole:

"Penso che il Milan non sia guarito, non mi dà sicurezza. L'allenatore ha visto una partita fantastica col Bayer ma l'ha vista solo lui. Le sconfitte danno alla testa. Il Milan non mi sembra guarito, poi c'è questo caos attorno a Pavlovic, perché l'allenatore ha perso fiducia in lui? E' una prova molto delicata per il Milan e non vorrei che proprio possa esserci lo zampino di Adli.

Come vedo la Fiorentina? Non impazzisco per Kean e Cataldi. Vedo dei giocatori che non stanno facendo cambiare passo a questa squadra".

Ennesima prova d’amore dei tifosi della Fiorentina: Franchi sold out contro il Milan

https://www.labaroviola.com/ennesima-prova-damore-dei-tifosi-della-fiorentina-franchi-sold-out-contro-il-milan/270921/