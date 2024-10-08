Viviano: "De Gea? Non ha senso meravigliarsi delle sue prestazioni. Oltre ai rigori, parate strepitose"

L'ex portiere e tifoso viola ha commentato così la prestazione di De Gea in Fiorentina-Milan

Il tifoso ed ex portiere viola, Emiliano Viviano, ha commentato così la prestazione di David De Gea in Fiorentina-Milan, dove il portiere spagnolo si è reso protagonista con 2 rigori parati ed altri interventi importanti. Queste le sue parole a TvPlay:

"I rigori? Al di là che c'è arrivato, bisogna dire che li respinge bene. De Gea, oltre ai rigori, ha fatto una parata strepitosa su Chukuwueze, perché gli passa davanti Morata. Ad ogni modo non ha senso meravigliarsi della sue prestazioni, nel calcio ci sono le categorie. Stiamo parlando di chi qualche anno fa veniva considerato uno dei portieri più forti al mondo. Portiere forte".

Gazzetta non ha dubbi: “Gudmundsson fa svoltare la Fiorentina. Qualcosa di Hamrin c’è”

https://www.labaroviola.com/gazzetta-non-ha-dubbi-gudmundsson-fa-svoltare-la-fiorentina-qualcosa-di-hamrin-ce/271469/