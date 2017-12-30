Non basta Simeone. Chalanoglu pareggia subito ed il 2017 viola termina con un pari

Dopo il primo tempo chiuso a reti bianche, la Fiorentina prosegue la sua pressione e all’alba del 24’ il cross di Biraghi imbecca Simeone che con uno stacco imperioso trafigge Donnarumma per il moment...

Dopo il primo tempo chiuso a reti bianche, la Fiorentina prosegue la sua pressione e all’alba del 24’ il cross di Biraghi imbecca Simeone che con uno stacco imperioso trafigge Donnarumma per il momentaneo 1-0. Il vantaggio dura il tempo di rimettersi in campo, Suso dalla solita mattonella sposta verso sinistra e cerca il palo lungo, Sportiello smanaccia e Chalanoglu pareggia immediatamente. Dopo uno squillo di Chiesa da una parte e Silva dall’altra mettono paura ma la partita termina con un pareggio che non accontenta nessuno.

Gabriele Caldieron