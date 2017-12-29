La Nazione, Milan a Firenze e record di spettatori. 26.000 ad oggi, obbiettivo 28.000

Secondo quanto riportato da La Nazione nell'edizione odierna per la gara in pre-festivo alle 12.30 al Franchi tra Fiorentina e Milan sono già 26.000 gli spettatori previsti (compresi i 17.235 abbonati...

Secondo quanto riportato da La Nazione nell'edizione odierna per la gara in pre-festivo alle 12.30 al Franchi tra Fiorentina e Milan sono già 26.000 gli spettatori previsti (compresi i 17.235 abbonati). L'obbiettivo però è quello di chiudere a 28.000. La media rispetto a quattro anni fa è calata del 27% ed il motivo è ovviamente legato ad entusiasmo e risultati.