Sentite Bucciantini: “Per domenica temo Jovic perché è un ex all’ultima grande occasione”

Il noto giornalista Marco Bucciantini è intervenuto oggi a Radio Bruno per parlare di Fiorentina e della prossima sfida di sabato contro il Milan a San Siro. Queste le sue parole: “Mercato? In ogni reparto si potrebbe alzare il livello, però la Fiorentina di giocatori ne ha tanti. Il vero discrimine da qui a gennaio sarà capire che centravanti abbiamo e se uno diventa il titolare per bravura. Sono due anni che si va avanti per tentativi, alternando due giocatori, spero che uno tra Nzola e Beltran si prenda la maglia a suon di gol. E’ vero che le reti del centravanti li sta facendo Nico e può servire anche un lavoro diverso dal centravanti, ma sicuramente il rendimento di Nzola e Beltran deve crescere. Milan-Fiorentina? Non credo alla crisi del Milan, ma le assenze sono pesanti. Senza Leao e Giroud al Milan togli tanto, ma temo Jovic perchè è un ex e probabilmente è all’ultima grande occasione”.