Gazzetta: “La Fiorentina non vedeva l’ora di vendere Jovic. Che delusione i suoi numeri alla Fiorentina”

Secondo La Gazzetta dello Sport quella di Jovic è una cessione che fa felice la Fiorentina. alla fine, arriva Luka. Luka che all’Eintracht era un fenomeno e al Real no (alla Fiorentina, nemmeno). Luka che ha talento, però lo usa a metà. Luka che è stato seguito dal Milan per tutta l’estate ma è stato in messo in coda alle preferenze. Luka che aspettava solo questo e, quando è stato chiamato, è corso a Casa Milan. Jovic arriva a titolo definitivo gratuito – il Milan si farà carico dell’ingaggio – e ha firmato per un anno con opzione per il secondo. Nell’ultima stagione, la prima con la Viola, ha giocato 31 partite in A (16 da titolare) con 6 gol, 15 in Conference (7 da titolare) con 6 gol. Pro dell’operazione: ha esperienza internazionale, conosce l’Italia e sa segnare. Un giocatore con un ruolo in rosa definito: attaccante centrale, vice-Giroud. La sfida sarà stimolarlo, ritrovare lo spirito di Francoforte, fargli scattare la voglia di rivincita.

