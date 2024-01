Sabatini: “Jovic ha segnato stasera i 2 gol clamorosi che hanno fatto perdere la finale alla Fiorentina”

Sandro Sabatini, giornalista di Mediaset, ha parlato e commentato la doppietta di Jovic in Coppa Italia nella gara tra Milan e Cagliari, terminata 4-1, queste le parole di Sabatini:

“C’è un link particolare tra Jovic e la Coppa Italia, gli ultimi due palloni toccati da Jovic in Coppa Italia erano stati i due gol sbagliati nella finale tra Fiorentina e Inter, negli ultimi minuti Jovic ha due occasioni incredibili e un po’ per sfortuna, un po’ per bravura di Handanovic e un po’ per errore suo non riesce a concretizzare in gol. Questi due gol li ha riscossi stasera, lo so che faccio arrabbiare i tifosi della Fiorentina. Quello che non è riuscito a realizzare con la maglia della Fiorentina, gli è riuscito stasera”

