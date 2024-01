Di Marzio: “Fiorentina davanti al Milan su Terracciano. Viola possono accelerare e chiudere l’operazione”

L’Hellas Verona deve vendere. E dopo aver ceduto Isak Hien all’Atalanta, adesso un nome caldo in uscita dal club scaligero è Filippo Terracciano. L’esterno è stato proposto ad alcuni club di Serie A come Fiorentina e Milan. Come raccontato da Alfredo Pedullà in diretta a Passione Fiorentina, il calciatore incontrerà questo pomeriggio il Milan. Ma secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la Fiorentina è avanti rispetto ai rossoneri. A tal punto che i viola potrebbero accelerare e chiudere l’operazione.