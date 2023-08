Sono i giorni dell’attesa. Quelli in cui si possono riordinare le idee in vista della volata finale. In casa Fiorentina le priorità sono chiare: definire la situazione Amrabat (nella foto), a ruota quella di Jovic. E con loro le uscite pesanti saranno finite. Il mercato deciderà la sorte ad esempio di Sottil, con Kouame che invece Italiano vuole tenersi stretto. Lo scrive La Nazione.