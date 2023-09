La sorella di Jovic attacca Italiano: “Eravamo tutti convinti della sua esplosione, tranne l’allenatore”

La sorella di Luka Jovic, tramite la fanpage dell’attaccante che gestisce, ha espresso il suo parere sulla separazione tra Jovic e la Fiorentina, con la cessione del centravanti serbo al Milan, queste le sue parole:

“Alcuni di voi sanno cosa è successo con la Fiorentina nelle ultime settimane, ma vorrei comunque ringraziare la società per aver dato a Luka una stagione in cui ha potuto mettere in mostra ancora una volta le sue qualità dopo tre anni senza giocare regolarmente. Pensavamo tutti che questa stagione sarebbe stata quella in cui Luka sarebbe esploso con la Fiorentina e così anche la società, ma non l’allenatore. Forse in un’altra vita. Grazie Fiorentina e in bocca al lupo per il resto della stagione”

There’s a few of you who actually know what happened with Fiorentina in the last weeks but I’d still like to thank the club for giving Luka a season where he could showcase his quality once again after not have been playing regularly for three years.

We all thought this season… pic.twitter.com/saueAq7i3t

— Luka Jović (@TeamJovic) September 1, 2023