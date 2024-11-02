Jovic, che flop al Milan. Escluso dalla lista Uefa e mai utilizzato in campionato, adesso ha la pubalgia

Jovic era stato preso alla Fiorentina per colmare il vuoto lasciato da Vlahovic al centro dell'attacco viola. Dopo Firenze altri flop

Luka Jovic salterà anche la trasferta in casa del Monza di oggi. L'attaccante serbo, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è nuovamente alle prese con la pubalgia, malgrado giovedì si sia allenato con il gruppo e avesse mandato segnali positivi a Paulo Fonseca. Sarà invece a disposizione in panchina Tammy Abraham, che, grazie a uno speciale tutore per la spalla destra, tornerà tra i convocati. L'ex centravanti della Fiorentina al Milan è un vero e proprio flop, lo hanno prima escluso dalla lista per la Champions League ma anche in campionato non lo fanno mai giocare, con sole 3 presenze e zero gol.

IL PARERE DI CASSANO SULLA FIORENTINA E SU BELTRAN

https://www.labaroviola.com/cassano-sulla-fiorentina-ho-sbagliato-chiedo-scusa-beltran-e-forte-ma-non-ha-la-stampa-amica/275107/