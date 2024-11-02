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Jovic, che flop al Milan. Escluso dalla lista Uefa e mai utilizzato in campionato, adesso ha la pubalgia

Jovic era stato preso alla Fiorentina per colmare il vuoto lasciato da Vlahovic al centro dell'attacco viola. Dopo Firenze altri flop

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 novembre 2024 12:23
Jovic, che flop al Milan. Escluso dalla lista Uefa e mai utilizzato in campionato, adesso ha la pubalgia -
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Luka Jovic salterà anche la trasferta in casa del Monza di oggi. L'attaccante serbo, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è nuovamente alle prese con la pubalgia, malgrado giovedì si sia allenato con il gruppo e avesse mandato segnali positivi a Paulo Fonseca. Sarà invece a disposizione in panchina Tammy Abraham, che, grazie a uno speciale tutore per la spalla destra, tornerà tra i convocati. L'ex centravanti della Fiorentina al Milan è un vero e proprio flop, lo hanno prima escluso dalla lista per la Champions League ma anche in campionato non lo fanno mai giocare, con sole 3 presenze e zero gol.

IL PARERE DI CASSANO SULLA FIORENTINA E SU BELTRAN

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