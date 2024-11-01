Cassano: "Sulla Fiorentina ho sbagliato, chiedo scusa. Beltran è forte ma non ha la stampa amica"

Antonio Cassano ha commentato la Fiorentina dopo la vittoria contro il Genoa ed ha parlato anche di Beltran

Nel corso della puntata Viva El Futbol, il podcast con Adani e Ventola, Antonio Cassano ha parlato della Fiorentina, queste le sue parole:

"In Italia ancora non hanno visto il vero Beltran. Intanto voglio fare i complimenti alla Fiorentina e a Palladino, all'inizio della stagione pensavo che loro potessero fare un cattivo campionato, quando sbaglio lo dico e sulla Fiorentina fino ad ora ho sbagliato. Pensavo che la Fiorentina potesse avere delle difficoltà.

All'inizio della stagione a Palladino non piaceva molto Beltran, adesso lo sta facendo giocare sulla trequarti da qualche partita, è libero di muoversi e lui con Kean si trova bene perchè lui gli da il punto di riferimento davanti. Beltran, a differenza di altri giocatori, che hanno una stampa amica, questo ragazzo deve fare sempre di più per avere uno spazio suo e la giusta considerazione. Lo scorso anno non ha fatto una grande stagione. Io lo seguo dall'Argentina, a me piace tanto, è veramente forte, se devo scegliere tra lui e Kean io scelgo sempre lui.

Io adesso spero che Palladino gli possa dare continuità anche perchè le prestazioni stanno arrivando, e non che quando torna Gudmundsson lo parcheggi un'altra volta. Lo merita, è stato il migliore per me in questa giornata di serie A. Lui fa fatti, anche quando è in difficoltà non parla e lavora come un mulo e viaggia, contento che si sta prendendo le sue rivincite, mi piace tanto"

LE PAROLE DEL PROCURATORE DI GOSENS SU PRADE'

https://www.labaroviola.com/ag-gosens-prade-abilissimo-ha-preso-robin-alla-meta-della-meta-di-quanto-speso-dallinter-due-anni-fa/275099/