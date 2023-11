Jovic, che figuraccia! Gioca titolare ma sbaglia tutto e San Siro lo fischia, Pioli lo cambia dopo 45 minuti

Luka Jovic ha giocato titolare nella gara giocata dal Milan in casa contro l’Udinese persa 0-1. Il serbo ha fornito una prestazione a dir poco imbarazzante: passaggi sbagliati, pochi movimenti e quelli fatti sono stati lenti ed errati. Diversi errori che naturalmente non sono passati inosservati al pubblico rossonero che lo ha fischiato dopo ogni errore. Anche Pioli se n’è accorto e dopo 45 minuti lo ha sostituito. Insomma, il problema per Jovic non era la Fiorentina ma si tratta di un giocatore ormai finito per certi livelli.

L’OPINIONE DI STRAMACCIONI SU FIORENTINA-JUVENTUS