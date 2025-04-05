Jovic: "I dirigenti della Fiorentina chiesero ai giocatori di isolarmi post amichevole con la Stella Rossa"

L'attaccante del Milan ed ex Fiorentina, Luka Jovic, ha concesso un'intervista a Mozzart Sport, dove ha raccontato la sua esperienza in maglia viola, soffermandosi anche sulla rottura con il club di C...

L'attaccante del Milan ed ex Fiorentina, Luka Jovic, ha concesso un'intervista a Mozzart Sport, dove ha raccontato la sua esperienza in maglia viola, soffermandosi anche sulla rottura con il club di Commisso. Queste le sue parole:

"Preferisco giocare con due attaccanti, così posso essere la punta arretrata, quella con più libertà di movimento, che può muoversi senza troppi vincoli. Non ho il fisico per giocare da solo in attacco, per ripetere certe prestazioni partita dopo partita. Semplicemente, non sono quel tipo di giocatore. Posso attaccare lo spazio cinque volte in una gara, ma non posso farlo venticinque. Ed è proprio questo che, per esempio, mi ha creato problemi alla Fiorentina. Alla fine ho chiuso con loro dopo la sconfitta contro la Stella Rossa.

Il problema è nato dopo quell'amichevole con la Stella Rossa. Noi siamo arrivati a Belgrado alle sei del mattino, il giorno prima della partita: ci siamo svegliati, abbiamo viaggiato, abbiamo fatto l'allenamento… e alla fine, dopo mezz’ora, stavamo già perdendo 5-0. Il problema è stato che a fine gara sono andato nello spogliatoio della Stella Rossa e che ridevo!? Dopo quella partita, è successo che alcuni giocatori hanno ricevuto chiamate dai propri agenti, i quali a loro volta erano stati contattati dai dirigenti del club, per dirgli di non frequentarmi più, perché io non ero una persona positiva, perché non pensavo alla squadra, perché ero contento che avevamo perso 5-0. Cose senza senso".