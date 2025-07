Ad Oviedo innamorati di Jovic: “Combatteremo per averlo, sarebbe un lusso per qualsiasi squadra”

Non ha convinto il Milan, che ha deciso di non rinnovargli il contratto e di lasciarlo libero a fine stagione. Da allora Luka Jovic, ex attaccante anche della Fiorentina, è rimasto senza squadra. Ora però potrebbe aprirsi per lui una nuova opportunità in Spagna.

Il serbo è finito nel mirino del Real Oviedo, una delle neopromosse in Liga, e durante un evento ufficiale dedicato proprio alle squadre salite nella massima serie, il presidente del club Martin Pelaez ha speso parole importanti nei suoi confronti.

“Combatteremo finché non avremo speranza. Siamo tra quelli che possono spendere di meno – ha dichiarato Pelaez – avere un giocatore come lui sarebbe un lusso per noi, ma anche per qualsiasi squadra. Credo che questa potrebbe essere la squadra ideale per farlo tornare a brillare, è il calciatore di cui abbiamo bisogno”.

Un chiaro segnale di interesse, che potrebbe aprire a una trattativa nei prossimi giorni.