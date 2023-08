Gazzetta scrive: “Milan ci proverà per Jovic se salta Taremi. Trattativa complicata con la Fiorentina”

Il Milan è sempre di più alla ricerca di un centravanti e il nome in pole è quello di Mehdi Taremi, con la trattativa con il Porto nel pieno del suo svolgimento. I piani di riserva, però, non mancano. Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, il nome di Luka Jovic della Fiorentina a casa Milan è rimbalzato, ma nulla di concreto si è sviluppato. Non è una trattativa semplice, per questo motivo non è decollata.

