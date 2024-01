Sabatini: “La Fiorentina ha sbagliato a cedere Jovic? A parlare dopo sono tutti bravi”

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, Sandro Sabatini ha così parlato di Luka Jovic e del suo trasferimento dalla Fiorentina al Milan durante la scorsa sessione di calciomercato: “Su Jovic un anno e mezzo fa, dissi che era potenzialmente un grande giocatore… i miei amici poi mi presero in giro. Con le caratteristiche dei calciatori slavi, ha alti e bassi enormi ma anche un talento enorme, è come il jolly di un mazzo di carte. Nei momenti decisivi il calciatore è mancato, vedi il gol fallito in finale di Coppa Italia contro l’Inter. Ora si è un po’ ripreso e magari alcune volte entrerà in ballottaggio con Giroud, però non si può dire che la Fiorentina ha fatto male a darlo via. A parlare dopo sono bravi tutti…”