Gazzetta dello Sport, Jovic il risolutore, sempre più determinante nella stagione del Milan

Decisivo nel successo del Milan a Frosinone l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport esalta la stagione dell’ex Fiorentina Luka Jovic che si è sbloccato a Dicembre e da lì non si è più fermato: 5 gol in campionato e due in Coppa Italia. Ma c’è un dato ancora più impressionante: il serbo segna infatti una rete ogni 103′, quasi una a partita. E’ l’attaccante del Milan con la media migliore. Con questo rendimento e con questi numeri, Luka si sta anche guadagnando la conferma e il rinnovo con il Milan, uno scenario che nessuno poteva immaginare fino a qualche settimana fa. Lo riporta milannews.it