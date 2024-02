Jovic dà i tre punti al Milan in extremis: è 3-2 a Frosinone in rimonta

La squadra di Pioli la vince nel finale ed espugna uno dei campi più ostici della stagione, quello di Frosinone dove in tanti hanno faticato e lo fa ironia della sorte con il gol dell’ex viola Luka Jovic, ormai uomo della provvidenza rossonera con i suoi centri nei minuti finali in partite pazze. A Frosinone il Milan parte bene e va in vantaggio con Giroud poi viene ribaltato dalla squadra di DiFrancesco, prossima avversaria dei viola, e la vince nel finale con carattere, voglia e un pizzico di fortuna che non guasta e che sorride agli audaci. In un momento in cui le punte viola non segnano mai, è quasi beffardo vedere il tanto criticato Jovic che risolve le partite ai rossoneri e che ha già quasi pareggiato il numero di marcature dello scorso anno, sarà un rimpianto viola oppure è stata presa la giusta decisione con il serbo? Ai posteri l’ardua sentenza….