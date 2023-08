Nazione, Quarta ha già dato l’ok al Betis, 12 miloni alla Fiorentina. Addio Jovic? Dipende da Ramadani

Più fluida la situazione Quarta, anche se pure in questo caso c’è da aspettare che il Betis ceda Luiz Felipe. Da lì in poi tutto sarà in discesa. Quarta ha già dato il suo ok al Betis, la Fiorentina è più o meno d’accordo per una cifra intorno ai 12 milioni. E poi Jovic. Tutto dipende da Ramadani, al lavoro ormai da qualche giorno. A quel punto sarà tempo dei colpi in entrata. Noti gli obiettivi. Un difensore centrale mancino (Senesi e Murillo restano idee) ed un centrocampista di livello (Dominguez è segnalato ad un passo dal Nottingham Forest, Vera resta un candidato proposto e mai scartato). Lo scrive La Nazione.