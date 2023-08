Jovic e Amrabat sono ai margini della Fiorentina, esclusi dalla lista Uefa, dovranno essere ceduti

Le esclusioni dalla Lista UEFA di Luka Jovic e Sofyan Amrabat hanno fatto molto rumore in casa Fiorentina, questa sera impegnata contro il Rapid Vienna nel playoff per la qualificazione alla prossima Conference League. Curioso il caso del marocchino, come ricorda la Gazzetta dello Sport. Corteggiato da mezza Europa dopo il grande Mondiale con il suo Marocco, in estate non sono arrivate offerte importanti che avrebbero permesso alla Fiorentina di cederlo. Nel frattempo nelle scorse ore si è diffusa anche la voce di un possibile addio anche di Abdelhamid Sabiri. L’ex Samp era stato accostato all’Empoli, ma ad oggi questa possibilità sembra piuttosto remota. Lo riporta TMW

BALDANZI E SABIRI, LA SITUAZIONE