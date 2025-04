Jovic ex al veleno: “Meritavamo di vincere. Un punto guadagnato più per loro che per noi”

L’ex attaccante della Fiorentina Luka Jovic autore stasera del gol del pari del Milan ha rilasciato a fine gara queste brevi dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport:

“La classifica non è quella che un grande club come il Milan merita. Dobbiamo trovare una risposta. Abbiamo ancora sette partite da giocare. Dobbiamo cambiare le nostre partite, soprattuto nel primo tempo. Alla fine abbiamo mostrato carattere e rimontato. Meritavamo di vincere. Un punto guadagnato più per loro che per noi. Io cerco di fare tutto quello che posso nei minuti che mi concedono. Voglio giocare tutte le partite al meglio e che l’allenatore se ne accorga“.

Lo riporta milanworld.net