Corriere Fiorentino: “Kouamé, la Fiorentina alza il muro. Jovic? Può andare alla Stella Rossa ma ci sono ostacoli”

Secondo il Corriere Fiorentino, la Fiorentina fa muro per Kouamé, il Genoa è molto interessato al ritorno dell’ivoriano. Nel contempo la Stella Rossa ha avviato i primi sondaggi per Luka Jovic, il serbo piace ma sono molti gli ostacoli. Gli accordi presi con il Real Madrid restano validi anche per quest’anno, dunque i dirigenti viola dovrebbero tenere di conto sia del 50% sulla cessione che spetta agli spagnoli sia dell’ingaggio tutt’oggi spartito con il club di Madrid.

