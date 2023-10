Le pagelle demoliscono Jovic: “È in campo ma solo da distinta” oppure “Non si vede praticamente mai”

È in campo ma solo da distinta. Non si vede praticamente mai, tocca pochissimi palloni, è scollegato dai compagni. In questo momento è un corpo estraneo, fisicamente è ai limiti del presentabile, vederlo in campo tutto il match è quasi un accanimento. “Una barca bianca fra le onde del Genoa che difende: il Milan non lo trova mai. Solo una girata su cross di Calabria. Poco”, conferma La Gazzetta dello Sport all’indomani della prova deludente di Luka Jovic come titolare nel reparto avanzato rossonero. “Prima da titolare, Pioli gli dà fiducia. Ma è invisibile nel primo tempo. Nella ripresa ha Giroud accanto, prova una mezza rovesciata ma viene rimpallato, un po’ più nel vivo”, prova a vedere il bicchiere mezzo pieno il Corriere dello Sport. Ma il serbo alla fine è insufficiente per tutti, o quasi. Lo riporta TMW

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5

