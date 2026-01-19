19 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 13:12

Jovic è rinato in Grecia: 4 gol nel derby contro il Panathinaikos. Ne ha segnati 14 in 23 partite

19 Gennaio · 11:59

Luka Jovic è rinato lontano da Firenze e dall’Italia. L’attaccante serbo infatti adesso è in forze all’AEK Atene e si sta prendendo prepotentemente la scena nel campionato Greco. Ieri ha segnato 4 reti nel derby contro il Panathinaikos mettendo in mostra una prestazione fantastica. Un poker che ha permesso ai suoi di vincere la partita e portarsi a pari punti con il PAOK Salonicco capolista del campionato.

Jovic aveva segnato una tripletta nel derby d’andata e ha segnato 14 reti in 23 partite in questa stagione. In campionato sta lottando per la classifica marcatori ed è a solo una rete di distanza dal bomber El Kaabi. Insomma in Grecia Jovic sembra aver trovato la sua dimensione e chissà che non possa diventare un problema per la Fiorentina in Conference League

