Dalla Spagna, Jovic offerto al Milan: gli agenti spingono ma i rossoneri non sono convinti

Non è nuovo il nome di Luka Jovic accostato al Milan. L’attaccante della Fiorentina è ai margini del progetto tecnico, tant’è che la Viola ha acquistato due centravanti in questa sessione di mercato, Mbala Nzola e Lucas Beltran.

Reduce da una stagione da 13 gol e 5 assist in 50 presenze, il suo entourage starebbe sondando il terreno per trasferirlo in un altro club, compreso quello rossonero secondo quanto riportato da Matteo Moretto di Relevo. Come già accaduto nel corso dell’estate, in quel caso in un ipotetico scambio con Ante Rebic poi andato al Besiktas, è stato offerto a Furlani e Moncada, ma il nome non scalda particolarmente. Lo riporta MilanPress.

