La Gazzetta dello Sport boccia Jovic: “Perché puntare su di lui se ci sono talenti come Krstovic?”

“Le milanesi che nell’ultimo mercato si sono trovate costrette a cercare un centravanti con le sue caratteristiche e hanno puntato su Arnautovic e Jovic. Monitorare i talenti è un obbligo per i rossoneri“. Pochi minuti per Luka Jovic nel derby di Milano è c’è già chi lo considera un acquisto sbagliato. In particolare la Gazzetta dello Sport che soffermandosi sulla nuova scoperta di Corvino, Krstovic, ha sottolineato come l’acquisto del serbo sia stato affrettato e senza senso.