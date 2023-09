Sky Sport rivela: “Pioli non convoca Jovic perchè non è in forma. Il Milan lo esclude per ragioni fisiche”

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Pioli non convoca Luka Jovic per Cagliari-Milan a causa della sua scarsa forma fisica. Nella giornata in cui per tutti sarebbe dovuto scattare il suo momento (Giroud non le può giocare tutte) arriva invece una clamorosa bocciatura da parte del club rossonero verso il centravanti serbo. Una notizia che non sorprende i tifosi della Fiorentina che lo hanno visto da vicino e lo conoscono bene. Nell’ultima stagione in viola è sembrato sempre svogliato e fuori forma. Al Milan le cose non sembrano essere cambiate.