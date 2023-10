La Gazzetta boccia Jovic: “Nessun segnale di rinascita. Arriverà un nuovo attaccante al Milan”

L’avventura di Luka Jovic al Milan non è iniziata nel migliore dei modi. Il centravanti serbo è fuori forma e il tecnico rossonero, Stefano Pioli, non gli sta concedendo molto spazio: “Di certo, in inverno o la prossima estate, un rinforzo arriverà. Anche l’ultimo ad aggiungersi al reparto, Jovic, resta a scadenza di contratto (aveva firmato per 12 mesi) e finora non ha dato grandi segnali di rinascita“. Con queste parole, la Gazzetta dello Sport, boccia Jovic. L’attaccante del Milan non ha convinto e a giugno si libererà a zero. I rossoneri sono già sul mercato per cercare un nuovo attaccante. Nessuna rinascita, al momento, per il centravanti serbo che ha lasciato la Fiorentina nella scorsa sessione di calciomercato.