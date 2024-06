Sport Mediaset: “Il Milan non vuole pagare 5 milioni a Jovic. L’accordo fatto dalla Fiorentina non piace”

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il futuro di Jovic al Milan è in bilico. La società rossonera dovrebbe adesso pagare 5 milioni a stagione per riscattare definitivamente il centravanti serbo, quello è lo stipendio di Jovic che percepiva al Real Madrid e che il club spagnolo si impegnava a pagare per il 50%, l’altro 50% lo ha pagato prima la Fiorentina e nell’ultima stagione il Milan. Questo accordo lo fece proprio la società viola per prendere Jovic nell’estate del 2022, stesso accordo passato poi al Milan nella scorsa estate. Ma adesso il tempo è scaduto e chi lo vuole riscattare deve pagare questo ingaggio. A meno che Jovic non decida di passare le sue pretese. Il Milan sarebbe anche disposto a tenerlo ma naturalmente non a quelle cifre. Jovic invece non è dello stesso avviso e dunque va trovata una soluzione.

