Nazione: “Il Genoa vuole 30 milioni per Retegui. Approccio andato male. La Fiorentina vira su altri obiettivi?”

La Fiorentina chiama. E il Genoa risponde. Subito. E con lo stesso tono con cui i rossoblù avevano replicato al sondaggio-richiesta di gennaio, per Gudmundsson. In estrema sintesi: i viola hanno provato a spingere subito (e forte) per arrivare a Retegui. Un approccio non andato bene, anzi: la richiesta del Grifone è di 30 milioni e potrebbe spingere la Viola a virare sugli altri obiettivi. Lo scrive La Nazione.

