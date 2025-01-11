La Gazzetta dello Sport riporta: "Il Milan deve piazzare gli esuberi, ma nessuno vuole Jovic"

Il giocatore ex viola sembra ormai dimenticato dal Milan che cerca di piazzarlo a gennaio in qualche squadra

Il Milan ha un obiettivo per gennaio e risponde al nome di Marcus Rashford in uscita dallo United, ma prima di pensare agli acquisti l'urgenza in casa rossonera è quella di sistemare gli esuberi con Okafor, diretto al Lipsia, e Jovic ormai ai margini del club senza nessuna trattativa in corso. Solo il Torino aveva provato a prenderlo per sostituire Zapata, ma dopo una riflessione accurata, i granata hanno deciso di virare su altri profili poiché lo stipendio percepito dal serbo ed il basso rendimento non sono fattori che incuriosiscono le squadre.

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