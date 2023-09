Pioli: “Jovic ha passato un’estate difficile. Non può avere minutaggio, ma sa giocare a calcio”

Nella sua conferenza stampa di oggi, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato anche del suo parco attaccanti e di Luka Jovic, centravanti passato in rossonero dopo il difficile anno alla Fiorentina: “Ha avuto una estate difficile, s’è allenato tante volte non all’interno della squadra. Gli manca un po’ di ritmo, ma è molto motivato e sta bene. Non può avere un grande minutaggio, questo sì, ma sta bene e sa giocare a calcio. Credo possa essere un giocatore che ci darà delle soddisfazioni”.

