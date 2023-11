Ferrara: “Jovic al Milan peggio che alla Fiorentina. Ma viola specializzati in resurrezioni degli ex”

Nella sua rubrica Rock & Gol su La Nazione, Benedetto Ferrara ha così parlato di Luka Jovic, ex della gara di questa sera a San Siro tra Fiorentina e Milan: “Il fatto che stasera la Fiorentina troverà Jovic al centro dell’attacco del Milan ci fa girare in testa due pensieri. Il primo è ottimista, perché il serbo in rossonero per il momento è quasi peggio di quello che abbiamo visto in viola. Ma il fatto è che, un po’ per scaramanzia e un po’ per via di statistiche molto simili alle maledizioni, c’è chi non riesce non tirar fuori una frase che va sempre detta a bassa voce e toccando ferro. Questa: Noi siamo specializzati in resurrezioni degli ex. Ma come ha fatto Fali Ramadani a convincere una squadra che vorrebbe giocarsi lo scudetto a mettere alle spalle di Giroud un attaccante che gioca poco e segna ancora meno da un bel po’ di anni? Ok, problemi loro. E poi non è che la Fiorentina in quanto a centravanti possa vantare numeri migliori. Ormai sono due anni che ne aspettiamo uno”.

