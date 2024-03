Repubblica scrive: “Jovic torna a Firenze tra sogni mai realizzati, rimpianti e cocenti amarezze”

La Repubblica torna, stamattina, sulle difficoltà di Luka Jovic alla Fiorentina nella scorsa stagione ripartendo dalla dichiarazione del ritiro estivo di Moena 2022 in cui dichiarò di voler segnare 30 gol, mentre a fine stagione saranno solo 13 in tutte le competizioni. Si ricordano le sue lacrime a Roma dopo aver fallito delle clamorose occasioni per portare la Fiorentina alla vittoria in finale di Coppa Italia e l’infortunio di Praga nella finale di Conference contro il West Ham. Di sicuro non sarà per lui una sfida come le altre, non sappiamo se giocherà dal primo minuto oppure subentrerà a Giroud ma Firenze è stata un’occasione persa sul suo cammino. Tante ombre, poche luci anche a Milano dove però quando è entrato, è stato bravo a farsi trovare pronto. A causa della possibile partenza di Giroud verso gli USA, dovrebbe restare in rossonero con il contratto rinnovato.