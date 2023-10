Il Milan scarica Jovic dopo appena due mesi, i rossoneri cercano già un nuovo attaccante

Zero gol nelle prime tre giornate di Champions League, il Milan in questo avvio di stagione ha confermato di avere un problema col gol. Del resto in estate, pur avendo reinvestito molti più soldi rispetto a quelli incassati dalla cessione di Sandro Tonali, la dirigenza bianconera s’è concentrata soprattutto sul centrocampo e sugli esterni offensivi. E’ arrivato Okafor, un attaccante con caratteristiche diverse da quelle di Giroud, sul gong finale è stato ingaggiato Luka Jovic, scarto della Fiorentina che fin qui ha giocato poco e male. Nel mezzo, le trattative per Marcus Thuram, Alvaro Morata e Taremi che non sono andare a buon fine.

E adesso? La società rossonera – scrive 'Tuttosport' – andrà avanti con chi c'è fino al termine della stagione e poi solo la prossima estate interverrà di nuovo sul mercato. Con l'acquisto di un centravanti che, a quel punto, verrà ritenuto prioritario visto che il 37enne Olivier Giroud è ancora oggi il terminale offensivo di cui proprio non si può fare a meno. Lo riporta TMW