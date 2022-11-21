Scaloni torna a parlare di Nico: "Addolorato per il suo infortunio, ma non dava garanzie"

L'Argentina è pronta al debutto in Qatar: Messi e compagni scenderanno in campo domani contro l'Arabia Saudita

Lionel Scaloni, CT dell'Argentina, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Arabia Saudita soffermandosi anche sull'assenza dell'attaccante della Fiorentina Nico Gonzalez dopo l'infortunio che lo ha costretto ad abbandonare il sogno Mondiale. Ecco le sue dichiarazioni:

"Ci sono una decina di squadra in grado di vincere la Coppa del Mondo. Saranno i dettagli a decidere chi vincerà il mondiale, non chi gioca meglio. La gente deve sapere che siamo un gruppo che darà tutto affinché le cose vadano bene per noi. Siamo tranquilli, giochiamo sempre la pressione esterna di non aver vinto. Avere questa liberà mentale è determinante per giocare bene un mondiale. La carica emotiva oggi è diversa, siamo molto più tranquilli di prima".

Gli infortuni di Nico Gonzalez e Correa? Purtroppo sono partiti due giocatori perché non c'erano garanzie sul fatto che potessero stare bene per tutta la competizione. Sono molto addolorato per i loro infortuni. Sono arrivati altri due compagni che stanno bene daranno il loro contributo."

A riportarlo è TMW.

BATISTUTA STA CON NICO

https://www.labaroviola.com/anche-batistuta-sta-con-nico-gonzalez-il-mondiale-e-il-sogno-della-vita-sbagliato-andargli-contro/193309/