Lista dei convocati della Copa Americana del mister Scaloni. Out Simeone

Portieri: Franco Armani (River Plate), Esteban Andrada (Boca Juniors), Agustín Marchesín (América), Juan Musso (Udinese), Gerónimo Rulli (Real Sociedad).

Difensori: Renzo Saravia (Racing), Gabriel Mercado (Siviglia), Nicolás Otamendi (Manchester City), Germán Pezzella (Fiorentina), Walter Kanemann (Gremio), Nicolás Tagliafico (Ajax), Marcos Acuña (Sporting Lisbona), Ramiro Funes Mori (Villarreal), Juan Foyth (Tottenham).

Centrocampisti: Leandro Paredes (PSG), Giovani Lo Celso (Betis), Exequiel Palacios (River Plate), Guido Rodríguez (América), Roberto Pereyra (Watford), Rodrigo De Paul (Udinese), Matías Zaracho (Racing), Ángel Di María (PSG), Gonzalo Martínez (Atlanta United), Paulo Dybala (Juventus), Maximiliano Meza (Monterrey), Iván Marcone (Boca Juniors).

Attaccanti: Lionel Messi (Barcelona), Sergio Agüero (Manchester City), Lautaro Martínez (Inter), Ángel Correa (Atlético de Madrid), Matías Suárez (River Plate), Mauro Icardi (Inter).