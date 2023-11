Rottura nell’Argentina, Scaloni annuncia: “Non so più se voglio restare, voglio pensarci, dato molto”

È successo davvero di tutto al Maracana di Rio de Janeiro, prima, durante e dopo la sfida più attesa delle qualificazioni sudamericane, quella tra Brasile e Argentina.

Scontri sugli spalti, con tifosi ospiti aggrediti e intervento dei giocatori a difenderli, battibecchi in campo e una sorprendente dichiarazione di Lionel Scaloni a fine partita. Il CT ha messo in dubbio la sua continuità sulla panchina dell’Albiceleste: “Ho bisogno di riflettere molto su quello che voglio fare, l’asticella è molto alta ed è complicato continuare. L’Argentina ha bisogno di un allenatore con le energie necessarie e che stia bene. Parlerò con i giocatori e la dirigenza”, ha detto in conferenza stampa.

Dichiarazioni davvero inattese, visto che Scaloni è uno degli artefici dei recenti trionfi dell’Argentina, che ha conquistato il Mondiale in Qatar e anche l’ultima Copa America. “Ho molte cose a cui pensare in questo momento, non è un addio o altro. Questi giocatori ci hanno dato molto e devo pensare molto a quello che voglio fare”. Lo riporta TMW

