Picchiati i tifosi dell’Argentina in Brasile. Messi e compagni si rifiutano di giocare, poi entrano e vincono

Notte di paura e follia al Maracanà di Rio de Janeiro prima di Brasile-Argentina, match valido per la qualificazione ai prossimi Mondiali. Alcuni minuti del fischio d’inizio, in un settore dello stadio, sono andate in contatto le due tifoserie. La polizia è intervenuta manganellando i tifosi dell’Albiceleste: Messi e compagni si sono recati sotto la curva per chiedere alle forze dell’ordine di interrompere le violenze che sono invece proseguite con sostenitori feriti e sangue. Da qui la decisione della Pulce di ritirare momentaneamente la squadra dal campo. Poi il via con quasi mezz’ora di ritardo. La sfida è poi finita 1-0 per l’Argentina grazie al gol di Otamendi. Per Nico Gonzalez, partito dalla panchina per il cambio modulo (Scaloni è passato al 4-4-2) in campo in totale, recupero compreso, quasi 25 minuti essendo stato inserito dal 70′ della gara prendendo il posto di Lo Celso come ala destra.

DA EMPOLI AVVISANO LA FIORENTINA PER BALDANZI