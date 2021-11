Adesso è ufficiale, l’Argentina ha ritirato la convocazione per Nico Gonzalez, resta a Firenze

L’Argentina ha ritirato la convocazione di Nico Gonzalez della Fiorentina perché l’attaccante è risultato ancora positivo al Covid dopo l’ultimo tampone effettuato nella giornata di ieri. Al suo posto il ct Scaloni aveva già convocato il Papu Gomez. Il giocatore adesso attenderà di negativizzarsi per tornare a disposizione di Italiano, che a questo punto spera di poterlo avere di nuovo in gruppo in vista della ripresa del campionato e dunque della partita contro il Milan. Lo riporta TMW

