Nico Gonzalez dall’Argentina: “Felice alla Fiorentina. In aereo volevo ammazzare Lautaro per la doppietta”

Nico Gonzalez ha parlato dal ritiro della sua nazionale, queste le sue parole:

“La stagione alla Fiorentina è appena iniziata ma io sono molto contento per come ho iniziato, adesso sono felice e tranquillo. Beltran? L’ho saputo prima che lo avrebbero convocato e per questo l’ho preso in giro. Era molto felice quando è uscita la convocazione ufficiale. Giochiamo insieme adesso e quindi per me è come un fratello ora.

L’Argentina? Io sono molto grato a Scaloni che mi ha permesso di prendere parte ai festeggiamenti del mondiale, mi ha sempre fatto sentire parte della squadra anche durante l’infortunio. Quello ormai è il passato.

Sono molto grato nei suoi confronti. Mi ha sempre fatto sentire parte di tutto questo, anche nei festeggiamenti”.Io lo avevo saputo da fuori che lo avrebbero convocato e l’ho preso in giro, abbiamo scherzato, e poi quando è uscita la lista gli ho fatto i complimenti. Era molto felice”.

Lautaro lo volevo ammazzare mentre volavamo insieme perché domenica ci ha segnato una doppietta, ma è mio amico, ne abbiamo parlato in aereo e ci siamo divertiti”

